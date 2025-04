Sesi Franca atropela Caxias com pontuação recorde no NBB

Um jogo para a história! O Ginásio Pedrocão foi palco de uma performance assombrosa do Sesi Franca nesta segunda-feira (31). Em partida contra o Caxias do Sul, a equipe francana venceu sua nona partida seguida no NBB com mais de 60 pontos de diferença. Além disso, o placar de 117 a 57 foi a maior pontuação do time paulista de todos os tempos no campeonato nacional.

"Foi uma partida muito boa nossa. A gente impôs nosso ritmo defensivo desde o começo. Conseguimos tirar os melhores jogadores deles e também impor nosso ritmo defensivo no cinco contra cinco. E a gente fez muito ponto de contra-ataque. Acho que isso mostra o leque de opções que o nosso time tem no decorrer da temporada", analisou Didi Louzada. Com 11 pontos anotados, ele foi um dos oitos jogadores do Franca a terminar a duelo com dois dígitos na pontuação.

Charles Hinkle terminou como o cestinha da partida. O jogador francano anotou 16 pontos, seis rebotes e três assistências. Do outro lado da quadra, Léo Cravero foi o destaque ofensivo do Caxias também com 16 pontos