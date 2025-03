Vitória do Timberwolves sobre o Pistons tem confusão e sete ejetados

Na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Detroit Pistons por 123 a 104, cinco jogadores e dois técnicos foram expulsos após uma briga no segundo quarto da partida. Com 12 faltas técnicas, jogo teve o número mais alto registrado em um jogo da NBA desde 23 de março de 2005, segundo a OptaSTATS.

Foram expulsos pelo lado do Detroit: o técnico J.B. Bickerstaff, o pivô Isaiah Stewart, o ala Ron Holland II e o armador Marcus Sasser. Pelo Minnesota, o ala-pivô Naz Reid e o armador Donte DiVincenzo também foram retirados da partida, além do assistente técnico Pablo Prigioni.

A confusão teve seu início no comecinho do segundo quarto, quando o placar marcava 39 a 30 para o Detroit. Pouco antes, Stewart havia recebido uma falta técnica após trombar com DiVincenzo. Em seguida, Holland cometeu uma falta ao tentar tirar a bola das mãos de Reid, próximo à linha de fundo.