Minas Tênis Clube x Brasília Basquete - NBB: onde assistir

Na noite desta terça-feira (1), às 20h (horário de Brasília), Brasília Basquete e Minas Tênis Clube se enfrentam na reta final da temporada regular do NBB. O confronto, válido pela 29ª rodada da principal liga de basquete masculino do Brasil, acontece na Arena BRB Nilson Nelson. A partida será transmitida ao vivo pelo YouTube do NBB e BasquetPass.

Jogando diante de sua torcida, o Brasília Basquete entra em quadra em busca de sua 20ª vitória na temporada do NBB. A equipe ocupa atualmente a 4ª colocação na tabela e vem embalada após um triunfo importante sobre o Botafogo. A vitória nesta rodada pode consolidar ainda mais a posição da equipe na zona de classificação para os playoffs e aumentar a confiança do elenco na reta final da fase regular.