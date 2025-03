Brasil pega EUA na primeira fase da AmeriCup Masculina

Formato da Competição

O campeonato será dividido em três chaves, e durante a fase de classificação, cada equipe jogará contra todas as outras seleções de seu grupo. As duas melhores seleções de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final.

As oito equipes que avançarem para as quartas de final serão classificadas de 1 a 8, de acordo com sua posição na primeira fase. Os vencedores das quartas de final seguirão para as semifinais, onde disputarão uma vaga no jogo do título. As equipes derrotadas disputa o terceiro lugar no pódio da AmeriCup de basquete masculino

Confira os grupos

Grupo A

Brasil

EUA

Uruguai

Bahamas

Grupo B

Canadá

Porto Rico

Venezuela

Panamá