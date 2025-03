Warriors atropela Spurs e retorna à zona de vaga aos playoffs

O Golden State Warriors está de volta à zona de classificação aos playoffs da NBA. Neste domingo (29), a franquia californiana foi até o Texas e atropelou o Santo Antonio Spurs por 148 a 106. A vitória colocou o time na sexta colocação do Oeste restando oito jogos para o fim da temporada regular.

Este foi o segundo triunfo consecutivo do Warriors após a volta de Stephen Curry. Afastado das quadras desde o último dia 20 por lesão pélvica, o camisa 30 fez um retorno triunfal na vitória contra o New Orleans Pelicans na sexta-feira (28). Antes disso, sua equipe vinha de duas derrotas seguidas e havia caído para o sétimo lugar do Oeste.

Ponte área com passe de Gui Santos

Com quase 26 minutos em quadra, o Curry teve uma atuação mais discreta em comparação ao jogo passado. Mesmo assim, anotou 13 pontos, deu 6 assistências e pegou 3 rebotes. Brandin Podziemski foi o cestinha com 27 pontos, 5 assistências e 6 rebotes.