Noite de NBB tem 100% de aproveitamento entre mandantes

Noite de sábado movimentada no NBB. Depois do clássico carioca vencido pelo Flamengo, três jogos encerraram dia cheio na liga. Pinheiros, Bauru e Minas jogaram em casa e venceram.

Pinheiros 83 x 76 Corinthians

Abrindo a trinca de vitórias dos mandantes em equilibrado confronto paulista, o Pinheiros bateu o Corinthians, por 83 a 76, em confronto direto. Com a vitória, a equipe do Ginásio Henrique Villaboim chegou a sua décima sexta vitória em 30 jogos, subindo para a oitava colocação. Já o Corinthians, com o revés, caiu para 11º, com 14 vitórias e 16 derrotas - retrospecto contrário ao adversário. Hoje, com as posições atuais, ambos se enfrentariam nas oitavas de final.

Apesar da vitória do Pinheiros, três maiores pontuadores da partida foram do Timão. Johnson, com 23 tentos, Victão, com 18, e Munford, com 17, lideraram estatística. Destaque do Pinheiros foi Da Silva, que anotou duplo-duplo com 14 pontos é impressionantes 15 rebotes.