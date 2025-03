Flamengo leva susto, mas vence clássico de virada

Clássico carioca pelo NBB até tentou ter um final surpreendente, mas vitória acabou sendo do favorito. No Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, o Flamengo visitou o Botafogo e venceu por 92 a 85. Alvinegros chegaram a liderar até o intervalo, mas o vice-líder da competição conseguiu a virada ao final do terceiro quarto e abriu vantagem.

Shaq Johnson foi o cestinha da partida, com 23 pontos anotados. Além dele, Deodato (com 19) e Jordan Williams (com 16) também se destacaram ofensivamente pelo lado rubro-negro. No Botafogo, Derick Machado e Matheusinho dividiram o protagonismo com 19 pontos cada.

Derick, junto com Mathias, também do Fogão, foi quem mais pegou rebotes na partida, com sete, enquanto Alexey, do Flamengo, foi o maior garçom, com oito assistências distribuídas.