Em retorno de Curry, Warriors quebra jejum de vitórias

Em cerca de 34 minutos, Curry marcou 23 pontos para terminar a partida como cestinha. Ele ainda foi um dos principais garçons do Warriors com seis assistências distribuídas. Logo depois ficou Jimmy Butler, que anotou 18 pontos e fez um duplo-duplo ao pegar 10 rebotes. O brasileiro Gui Santos ganhou 15 minutos em quadra e conseguiu cinco pontos, uma assistência e dois rebotes.

Brigando pelos playoffs

Muito mais do que voltar a vencer, o retorno de Stephen Curry é um reforço para a reta final da temporada regular da NBA. Os resultados nas últimas rodadas fizeram o Warriors perder posições e cair para o 7º lugar do Oeste, fora da zona de classificação direta aos playoffs. A vitória desta sexta-feira ainda manteve o time no play-in, mas o trouxe de volta para a briga pela vaga direta.