Campinas bate o Mesquita com uma virada incrível pela LBF

Nelly Rápalo, do Mesquita, foi a maior pontuadora da insana partida, com 19 pontos marcados. Já do lado do Campinas, Izabella Sangalli (13) foi a maior reboleira do jogo, enquanto Babi Honório (10) foi a maior assistente.

TABELA E AGENDA

Com a vitória, o Campinas interrompeu a sequência de três derrotas seguidas, conquistou seu primeiro triunfo e se encontra na 7ª colocação, podendo ser superado pelo ADRM Maringá (11º), que tem um jogo a menos. A próxima partida da equipe paulista será em casa contra o Cerrado Basquete, em 4 de abril, às 19h30, pela LBF

Já do lado perdedor, o Mesquita tem os mesmos números do Campinas, porém se encontra em 6º lugar. Por fim, o próximo compromisso do time será contra o Corinthians, em casa, no dia 3 de abril, também às 19h30, pela LBF.