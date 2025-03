Sampaio Corrêa consegue reação e vence a 5ª seguida na LBF

O Sampaio Corrêa conquistou sua quinta vitória consecutiva na LBF 2025. O duelo foi contra o São José. O Tubarão mostrou poder de reação e, após um primeiro quarto adverso, impôs seu ritmo para vencer por 79 a 57, mantendo a liderança isolada da competição.

VIRA VIROU

O primeiro quarto foi amplamente dominado pelo São José, que abriu uma vantagem considerável de 22 a 5. O Sampaio teve um início muito abaixo, errando bastante no ataque. No segundo período, o time da casa continuou sofrendo, mas protagonizou uma reação impressionante. Aos poucos, o Sampaio melhorou e encontrou o caminho da cesta, chegando a empatar o jogo em 26 a 26 e virando o placar antes do intervalo, fechando a primeira metade vencendo por 37 a 29.

No segundo tempo, o Sampaio manteve o controle da partida. No terceiro quarto, a equipe ampliou a vantagem, chegando a 61 a 39. O São José não conseguiu reagir. No último período, o Tubarão soube administrar a vantagem, com Sassá alcançando um duplo-duplo. O Sampaio confirmou a vitória por 79 a 57. Gabi Guimarães foi a MVP com um duplo-duplo, e Sassá foi a cestinha da partida.