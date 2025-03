Lucas Dias passa dos 6 mil pontos no NBB em vitória do Franca no Ceará

Grande performance

A marca histórica de Lucas Dias veio com uma grande atuação dentro de quadra. Sua performance foi essencial para a décima vitória fora de casa do Sesi Franca nesta temporada. Ele flertou com um duplo-duplo ao terminar o confronto com 16 pontos nove rebotes e três assistências.

Sua performance só ficou atrás da noite inspirada Georginho de Paula. O ala/armador do Sesi Franca foi o cestinha da partida com 25 pontos anotados. Ele também flertou com o duplo-duplo ao pegar nove rebotes e dar cinco assistências.

Sexta derrota seguida

O São Paulo segue em uma maré de resultados negativos no NBB. Nesta sexta-feira (28), o tricolor paulista chegou ao sexto revés consecutivo. Jogando em casa, o time perdeu para o Pato por 69 a 65.

Com o resultado, o São Paulo segue cada vez mais perto de ficar de fora dos playoffs. Restando seis jogos para encerrar sua campanha na temporada regular, o tricolor está em 14º lugar com 41 pontos. Com um ponto a mais, o Pato ocupa a 13ª posição.