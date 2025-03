Flamengo x Botafogo no NBB: quando e onde assistir

Flamengo e Botafogo se enfrentam no sábado (29), às 16h, no ginásio Oscar Zelaya, casa do alvinegro no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão pelo canal do NBB no YouTube, do UOL, pela TV Cultura e no Basquetpass.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Será o segundo clássico seguido do Flamengo no NBB. Antes de pegar o Botafogo, venceu o Vasco. Atualmente na segunda colocação com 21 vitórias e sete derrotas, o rubro-negro bateu o rival por 84 a 78 na noite desta quinta-feira (27), no Maracanãzinho. Alexey foi o destaque da partida, alcançando o duplo-duplo com 22 pontos e 12 assistências. O Botafogo, por outro lado, é o 17º e vice-lanterna da competição com oito vitórias e 20 derrotas.