Em final épico, Chicago Bulls vence Lakers no estouro do cronômetro

Um final de jogo emocionante marcou o duelo entre Chicago Bulls e Los Angeles Lakers na noite da última quinta-feira (27). Faltando 12 segundos para o final, o Lakers vencia o duelo por cinco pontos de diferença. Mas o Bulls conseguiu a virada, com direito a uma cesta do meio da quadra no último lance da partida. Ao final, a equipe de Chicago venceu por 119 a 117, chegando a quatro triunfos seguidos na NBA.

O Chicago Bulls fez um bom início de jogo, dominando as ações ofensivas no primeiro tempo. No melhor momento da equipe, a vantagem no placar chegou a 13 pontos. Enquanto as jogadas do Lakers estavam concentradas no garrafão, o Bulls conseguiu cravar cestas de três pontos importantes para aumentar a vantagem do time no marcador. Mas aos poucos, a equipe da Califórnia foi crescendo na partida e assumiu a liderança na última jogada do segundo quarto. Com uma cesta de três pontos de Gabe Vincent, o Lakers foi para o intervalo liderando a partida por 59 a 58.

No segundo tempo, o Los Angeles Lakers seguiu em vantagem. Com um grande terceiro quarto, vencendo a parcial por 32-17, a equipe disparou no placar, com destaque para o bom desempenho de Luka Doncic. No início do último quarto, o Lakers tinha 18 pontos de vantagem. Foi quando a arrancada do Bulls iniciou. Chicago anotou 44 pontos no último período para conseguir a vitória, com destaque para os 12 segundos finais da partida. O Lakers vencia o jogo por 115 a 110, quando o Bulls conseguiu duas bolas triplas seguidas e virou a partida: 116 a 115. Em seguida, Austin Reaves voltou a colocar a franquia da Califórnia na frente com uma bandeja faltando três segundos para o final. Mas ainda deu tempo para Josh Giddey chutar do meio da quadra e cravar a cesta da vitória para o Chicago Bulls.