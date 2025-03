Corinthians x Pinheiros no NBB: quando e onde assistir

Corinthians e Pinheiros se enfrentam pelo NBB neste sábado (29), a partir das 17h15, no Ginásio Henrique Villaboim, casa do Pinheiros, em São Paulo. A partida terá transmissão pelo canal do NBB no YouTube, do UOL, pela TV Cultura e no Basquetpass.

Em meio à uma briga ferrenha pela classificação para a fase eliminatória do NBB, o Corinthians entra em quadra precisando muito da vitória. É apenas o 11º colocado na tabela de classificação do NBB. Tem 14 vitórias e 15 derrotas em 29 partidas disputadas até agora. O aproveitamento é de 48,3%. O Pinheiros está acima, mas não muito longe. Tem 15 vitórias e 14 derrotas, nos mesmos 29 jogos, aproveitamento de 51,7%. Assim, apenas os 12 melhores avançam para a sequência da competição.