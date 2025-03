Sesi Araraquara vence duelo de invictos na LBF 2025

O Sesi Araraquara segue com 100% de aproveitamento na temporada regular da Liga de Basquete Feminino (LBF). Nesta quinta-feira (27), o time do interior paulista recebeu o Corinthians para um duelo de times invictos na competição. Com o placar de 69 a 47, as donas da casa acabaram levando a melhor.

Evelyn foi a principal jogadora da partida. A ala/pivô do Sesi Araraquara flertou com um dupl-duplo ao terminar o confronto com 16 pontos e nove rebotes anotados. Ela ainda deu uma assistência para terminar com a eficiência de 22 e conquistar o prêmio de MVP do jogo.

"Estou muito feliz comigo mesma, com a minha equipe, com a comissão técnica e com a torcida, que prestigiou esse jogão. Temos que agradecer a eles. Desde o início a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas eu não tinha dúvida que o nosso time seria capaz. Quero dedicar esse troféu à minha mãe", disse Evelyn após vitória.