Luka Doncic brilha novamente, mas game winner emblemático sai das mãos de Lebron James

Se a atuação de gala partiu de Luka Doncic, o momento mais icônico veio das mãos de Lebron James. Na noite desta quarta-feira (26), o Lakers recebeu o Indiana Pacers em Los Angeles e venceu por 120 a 119, com um game winner digno de vídeos virais da internet. No último lance, o cestinha esloveno teve a bola da vitória, mas acabou errando o arremesso - na sobra, James subiu mais que todo mundo e com um tapa colocou a bola na cesta no estouro do cronômetro.

Até o quarto período, o maior astro da franquia ainda não havia acertado nenhum arremesso de quadra, mas cresceu no período final para decidir o jogo para o Lakers. King James saiu da partida com 13 pontos anotados, além de ter pego 13 rebotes e dado sete assistências.

Quem foi consistente durante toda a partida foi Doncic, que pela quarta partida consecutiva anotou ao menos 30 pontos - hoje foram 34. Anteriormente, habia marcado 32 contra o Orlando Magic, 34 contra o Chicago Bulls e 31 contra o Denver Nuggets. Contra o Pacers, ainda ajudou com sete rebotes e sete assistências.