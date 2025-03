Flamengo vence clássico contra o Vasco pelo NBB

A noite desta quinta-feira (27) reservou a disputa de um grande clássico no NBB 2024/2025. Vice-líder da temporada regular, o Flamengo recebeu o Vasco, que briga pelo top-5 da classificação, no Maracanãzinho. No fim, o Rubro-Negro levou a melhor e derrotou o rival por 84 a 78.

A partida foi equilibrada do começo ao fim, mas teve o time cruzmaltino liderando o placar por mais tempo. Mesmo jogando fora de casa, o Vasco começou melhor a partida e terminou os dois primeiros quartos vencendo por 41 a 32. No entanto, o Flamengo voltou do intervalo com um ritmo alucinante e conseguiu virar o jogo e criar uma vantagem de seis pontos ainda no terceiro período, em 61 a 56. Assim, o Rubro-Negro pôde controlar a situação no último quarto e ficar com a vitória.

O grande destaque individual da partida foi Alexey, que registrou um duplo-duplo de 22 pontos e 12 assistências, além de pegar sete rebotes e roubar três bolas. A ótima atuação rendeu ao armador do Flamengo uma eficiência de 34. Já pelo lado vascaíno, Marquinhos foi quem mais produziu, anotando 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.