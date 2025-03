Sem 'Lei do Ex': Miami Heat recebe ex-astro com vaias e vitória acachapante

Já o time de Miami entrou em uma espiral de derrotas, que chegaram a ser dez de maneira consecutiva no mês de março. Com o triunfo diante do time de Jimmy, chegaram a uma rara marca de duas vitórias consecutivas, que colocam a franquia em situação mais confortável na zona de Play-In. Apesar da queda livre, o Heat hoje é o décimo colocado da Conferência Leste, com seis vitórias de vantagem para o Toronto Raptors.

Apesar da situação ser outra, os Warriors se complicam um pouco na outra conferência. Sem Curry, a equipe encara uma sequência de jogos fora de casa, com mais quatro viagens, e já se encontra grudado ao Los Angeles Clippers, que vem buscando a sexta colocação com uma vitória de distância e um jogo a menos.

Na sequência fora, o time de São Francisco encara o New Orleans Pelicans, o San Antonio Spurs, o Memphis Grizzlies e o Los Angeles Lakers - próximo confronto no Chase Center é só no dia 4, quando recebe o Denver Nuggets. Já o Heat tentará manter a boa fase recente contra o Hawks, em casa, antes de uma sequência fora contra 76ers, Wizards e Celtics.