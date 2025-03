Minas atropela Caxias e segura a liderança do NBB

Após a pausa para o Jogo das Estrelas, o Novo Basquete Brasil 2024/2025 voltou com três partidas nesta quarta-feira (26). O destaque da noite ficou com a vitória dominante do líder Minas Tênis Clube sobre o Caxias do Sul por 88 a 70, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Com 21 pontos, quatro pontos e uma assistência, Alexandre Paranhos foi o principal jogador do Minas na partida. Já pelo lado do Caxias do Sul, Betinho foi quem esteve melhor em quadra, registrando 10 pontos, um rebote, cinco assistências e três roubos de bola.

Este foi o 23º triunfo do Minas nesta temporada regular do NBB. A equipe mineira tem apenas quatro derrotas e se mantém na liderança isolada da tabela de classificação, à frente do Flamengo, que tem 20 vitórias e sete derrotas. Por outro lado, o Caxias do Sul ocupa o 15º lugar, com 10 triunfos e 18 reveses.