Maria Carolina faz duplo-duplo e Ourinhos bate Blumenau na LBF

Com duplo-duplo, 14 pontos e 12 rebotes, a pivô Maria Carolina foi eleita a melhor da partida em que o Ourinhos/Aobe, fora de casa, venceu Blumenau nesta quarta-feira (26). O confronto aconteceu no ginásio Galegão e a equipe do interior de São Paulo ganhou por 82 a 57, garantindo a terceira vitória em quatro jogos disputados pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025. Com o resultado, as visitantes chegaram aos sete pontos e estão, momentaneamente, na vice-liderança, um atrás do líder Sampaio.

Além dos dois dígitos em dois fundamentos, Maria Carolina fechou o jogo com 22 de eficiência. "Joguei aqui em Blumenau no ano passado e é uma satisfação estar de volta, com todo respeito a equipe delas. E muito respeito pela minha equipe também. Estamos treinando muito, crescendo a cada treino e a cada jogo, e esse MVP é por toda nossa luta e esforço no treino. Aos poucos vamos conquistando o nosso espaço", afirmou Maria Carolina, atleta que estreia na LBF com a camisa de Ourinhos.

Blumenau em construção

A vitória de Ourinhos contra Blumenau foi a terceira em quatro rodadas disputadas pela LBF. A equipe do técnico Márcio Pereira estreou na competição como visitante e venceu Santo André, por 73 a 65. Já no primeiro desafio como mandante, no ginásio Monstrinho, Maria Carolina e suas companheiras perderam para o Sesi Araraquara: 68 a 64. Já no segundo compromisso em casa, Ourinhos derrotou Cerrado, por 72 a 59. Do outro lado, o time catarinense ainda não ganhou no principal campeonato nacional em quatro jogos disputados.