Estrela Vermelha, com Yago, conquista vitória na Euroliga

Nesta quarta-feira (26), pela 31ª rodada da Euroliga de basquete masculino, o Estrela Vermelha venceu o Virtus Bologna. O armador Yago teve pequena atuação, anotando 7 pontos na ampla vitória por 88 a 52. Com o resultado, a equipe conquistou sua segunda vitória consecutiva após uma sequência de três derrotas.

O brasileiro, Yago dos Santos atuou por aproximadamente 19 minutos na partida, contribuindo com 7 pontos, 4 assistências e 5 rebotes. O sérvio Dejan Davidovac foi o destaque do Estrela Vermelha e do jogo, liderando a pontuação com 17 pontos e 3 rebotes, seguido por Filip Petrusev, que marcou 16 pontos. Pelo Virtus Bologna, Tornike Shengelia anotou 13 pontos e 3 rebotes.

Com a vitória, o Estrela Vermelha sobe para a quinta colocação ao final da rodada, com 18 vitórias e 13 derrotas na primeira fase da temporada regular da Euroliga 2024/2025. Já o Virtus Bologna, com apenas sete vitórias e 24 derrotas, ocupa a penúltima colocação, à frente apenas do Alba Berlin.