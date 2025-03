Comandados de Splitter amargam derrota doída na Euroliga

O Paris Basketball, comandado pelo brasileiro Tiago Splitter, sofreu uma derrota doída para o Fenerbahce nesta terça-feira (25). O time francês, jogando fora de casa, tomou uma bola de três pontos no último segundo e acabou perdendo por 101 a 100 em jogo válido pela Euroliga de basquete masculino. Assim, o Paris perdeu uma posição na tabela de classificação e vê ameaçada vaga na sequência da competição. Já o time turco garantiu vaga nos playoffs.

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP A derrota foi mais doída do que uma simples bola de três no último segundo. O time de Tiago Splitter entrou no último quarto vencendo por treze pontos, 84 a 71, e não conseguiu frear a reação do Fenerbahce. Ainda assim, vencia por cinco pontos, 98 a 93, a um minuto do fim. A dezoito segundos do estouro do cronômetro, porém, tomou o empate no 98 a 98. A dois segundos, TJ Shorts recolocou os franceses na frente, no 100 a 98, porém no instante seguinte, Nigel Hayes-Davis meteu uma do perímetro e deu a vitória para os donos da casa. .@NIGEL_HAYES to send @FBBasketbol to the playoffs 🤯



What a SHOT! #MotorolaMagicMoment I @Moto I #RivalrySeries pic.twitter.com/65nR3rltKe — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 25, 2025