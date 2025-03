Atual campeão, Brasil conhece grupo da AmeriCup feminina

A seleção brasileira de basquete conheceu nesta quarta-feira (26) os quatro primeiro adversários na AmeriCup feminina. Foram sorteados em Miami, nos Estados Unidos, os grupos da competição marcada para ocorrer entre 28 de junho e 6 de julho em Santiago, no Chile. O Brasil está no Grupo A ao lado da República Dominicana, Argentina, Canadá e El Salvador. No B estão México, Colômbia, Estados Unidos, Chile e Porto Rico.

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP The groups are locked in for the FIBA Women's AmeriCup 2025! 🤩#AmeriCupW pic.twitter.com/spviQScnYa Durante a fase de grupos da AmeriCup feminina jogam todos contra todos dentro dos grupos e os quatro melhores avançam para as quartas de final. O pareamento da primeira etapa eliminatória será de acordo com as colocações na fase de grupos. O Brasil é o atual campeão da torneio continental de basquete feminino, levando a taça no México, em 2023, com uma vitória na final por 69 a 58 sobre os Estados Unidos.