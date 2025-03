Gui Santos anota 13 pontos em derrota dos Warriors

A grande fase do Golden State Warriors pela NBA 2024/2025 parece ter esfriado. Após ter feito uma arrancada de 15 vitórias em 17 partidas, a equipe de São Francisco sofreu, nesta terça-feira (25), a segunda derrota consecutiva na liga. O revés de hoje veio diante do Miami Heat, no Kaseya Center, por 112 a 86. O brasileiro Gui Santos foi bem no jogo, anotando 13 pontos, mas não conseguiu impedir a derrota.

Apesar de ter começado muito bem na partida, com oito pontos (duas bolas triplas e uma de dois - com 100% de aproveitamento) em dois minutos em quadra, Gui Santos voltou a ser preterido pelo técnico Steve Kerr durante o jogo. O brasileiro ficou de fora durante uma boa parte da partida e ganhou minutos quando a derrota já estava praticamente definida. Além dos 13 pontos, Gui Santos contriubuiu com três rebotes.

Vale destacar que os Warriors não contaram com a sua principal estrela Stephen Curry, que ficou de fora pelo segundo jogo seguido por conta de uma lesão na pélvis. Sem ele, Jonathan Kuminga foi o maior pontuador da equipe, com 15 pontos. Por outro lado, Bam Adebayo foi o grande destaque do Miami Heat, registrando 27 pontos e oito rebotes.