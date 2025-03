Duplo-duplo de Gabi Guimarães leva Sampaio à quarta vitória

Mais uma do tricolor! O Sampaio Corrêa manteve a invencibilidade na Liga de Basquete feminino (LBF 2025) ao derrotar neste domingo o Mesquita Basquete no ginásio Castelinho, em São Luís (MA), por 57 a 44, com nova atuação-destaque de Gabi Guimarães.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

A pivô foi a cestinha do dia, com 21 pontos, e anotou um duplo-duplo ao apanhar 10 rebotes. Com 25 de eficiência, levou o troféu de melhor jogadora da partida pela terceira vez em quatro partidas.