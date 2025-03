Sesi Araraquara atropela Blumenau e mantém invencibilidade

O Sesi dominou Blumenau do início ao fim e venceu por 81 a 44. Após um primeiro quarto equilibrado, onde venceu por 19 a 11, a equipe paulista ampliou sua vantagem no segundo, com 22 a 11, indo para o intervalo com 41 a 22. No terceiro quarto, com mais um domínio de 23 a 11, o Sesi encaminhou a vitória, e no último quarto, controlou o jogo, fechando a partida com parcial de 81 a 44.

A cestinha do jogo foi Evelyn Larissa, do Sesi Araraquara, com 19 pontos, enquanto Melissa foi a destaque de Blumenau, com 10 pontos. Na próxima rodada, Blumenau enfrentará o Ourinhos em casa nesta quarta-feira, às 19h30, e o Sesi Araraquara jogará contra o Corinthians também em casa, nesta quinta-feira, às 19h30.