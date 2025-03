Rei do NBB, Jhonatan Luz lidera time e vence o Jogo das Estrelas de 2025

O Novo Basquete Brasileiro tem um Rei! Único atleta hexacampeão de forma consecutiva do NBB e dono de quatro títulos da Copa Super 8, Jhonatan Luz alcançou mais uma marca importante na vitoriosa carreira. Neste sábado (22), o ala se tornou bicampeão como capitão do Jogo das Estrelas ao comandar a sua equipe à vitória sobre o Time Reynan, por 22 a 20, na final do maior evento festivo do basquete brasileiro. O torneio aconteceu na Arena UniBH, de arquibancadas cheias, em Belo Horizonte. Ao final da partida, Lucas Dias foi eleito o MVP do Jogo das Estrelas, seu segundo troféu consecutivo.

"Muito feliz com essa conquista. A festa foi muito bonita, quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui", celebrou Jhonatan Luz, de 38 anos.

Formato da disputa

O Jogo das Estrelas de 2025 manteve o formato de disputa que tem feito sucesso nas últimas edições do evento festivo. Ao invés de duas equipes, o torneio acontece com quatro times, formados por quatro capitães. Para esta edição, tivemos as seguintes equipes: Time Jhonatan (NBB Brasil), Time Georginho (NBB Brasil), Time Bennett (Mundo) e Time Reynan (Jovens Estrelas).