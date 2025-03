Lucas Brandão salta mais de dois metros e é campeão do Torneio de Enterradas

Os atletas se dividiram em chaves de disputa direta, começando por quartas de final, semifinal e final. A definição de quem avançava em cada disputa era feita pela bancada de jurados, que escolhiam individualmente a melhor enterrada. A bancada contou com Olivinha, Janeth, Arthur Belchor e Victão, do Basquete Pra Vida e Embaixador Oficial do JDE 2025. Além disso, o quinto voto era definido pelo público via votação no Whatsapp.

Durante o torneio, Lucas Brandão apostou na grande intensidade e força das enterradas. Por outro lado, Felipe Gregate, jogador de menor estatura entre os oito participantes (1,85m) e o único que não joga na posição de pivô, apresentou uma impulsão absurda e plasticidade nos movimentos.

Na final, Gregate passou a bola entre as pernas, jogou em direção a tabela, pegou o rebote no ar e emendou uma enterrada potente para arrancar aplausos de todos na Arena UniBH. Com a difícil missão de superar a enterrada do rival, Brandou precisou ousar. O ala-pivô do Bauru Basket colocou Andrezão, de quase 2,15 metros de altura no caminho, pulou o companheiro de time e o enterrou para delírio da galera. Vitória por unanimidade!