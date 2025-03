Paratleta da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas rouba a cena no Torneio de 3 pontos do Jogo das Estrelas 2025

Barnes campeão!

Nate Barnes campeão do torneio de três pontos Imagem: Foto: Yuri Reuters

Na disputa do Torneio de 3 pontos, cada jogador pode fazer 25 arremessos de cinco posições diferentes. Cada cesta vale um ponto, e os arremessos com uma bola especial valem dois. Ao todo, 12 atletas participaram do torneio e apenas os dois melhores atletas avançaram para a final.

Na primeira rodada, Nate Barnes, armador do Pato Basquete, e Anton Emanuel Cook, ala-armador do Brasília Basquete foram os maiores pontuadores, com 22 e 20 pontos respectivamente. Na grande final, Nate Barnes levou a melhor, anotando 21 pontos contra os 13 acertos de Cook.