Indiana Pacers supera Nets na prorrogação e chega a 40 vitórias na NBA

Terceira vitória seguida para o Indiana Pacers na NBA. Na noite da última quinta-feira (21), a equipe recebeu o Brooklyn Nets e venceu um duelo apertado, que foi resolvido apenas na prorrogação. Os donos da casa ganharam por 105 a 99 para chegar a 40 triunfos na temporada regular.

O Brooklyn Nets liderou a maior parte da partida. Com um bom primeiro tempo, a equipe de Nova York foi para o intervalo vencendo a partida por 52 a 42. Na segunda metade da partida, o Indiana Pacers conseguiu tirar a diferença, graças a um bom rendimento dentro do garrafão. Faltando menos de dois minutos para o fim, o Nets vencia por 91 a 86. Mas o Pacers conseguiu cinco pontos com Bennedict Mathurin, em uma bandeja e três lances livres, para empatar a partida. O armador conseguiu mais seis pontos na prorrogação, para encaminhar a vitória de Indiana por 105 a 99 no tempo extra.

Bennedict Mathurin terminou como o cestinha da partida. Ele teve 28 pontos e 16 rebotes. O pivô Myles Turner também anotou um duplo-duplo para o Indiana Pacers com 23 pontos e 10 rebotes e ainda fez um toco na prorrogação que praticamente garantiu o resultado positivo para sua franquia. Do lado do Brooklyn Nets, Ziaire Williams e D'Angelo Russel foram os maiores pontuadores da equipe com 22 pontos cada.