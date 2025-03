Corinthians vence e engata terceira vitória consecutiva na LBF

Na terceira rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF), nesta sexta-feira, o Corinthians conquistou sua terceira vitória seguida ao vencer o Santo André por 85 a 50. Ineidis Casanova foi a cestinha do jogo, anotando 24 pontos e pegando 5 rebotes pelo time do Santo André.

O Corinthians começou a partida com grande intensidade, impondo uma defesa sólida e fazendo boas escolhas no ataque, abrindo uma boa vantagem logo no início. No entanto, no segundo quarto, a equipe perdeu o foco, permitindo que o Santo André se aproximasse, com uma reação consistente que cortou a vantagem de 15 pontos, marcando seu melhor período no jogo. Mesmo assim, o Corinthians foi para o intervalo na frente, com o placar em 35 a 31.

Na segunda metade, o time de Parque São Jorge retomou o controle total do jogo. O Corinthians não deu chance ao Santo André e, com uma atuação avassaladora nos últimos minutos, consolidou a vitória. Com esse triunfo, o Corinthians mantém a invencibilidade na competição, alcançando a terceira vitória em três jogos da LBF e subindo para a segunda colocação, com seis pontos, empatado com o líder Sampaio Corrêa.