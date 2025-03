Ourinhos bate Cerrado e garante a primeira vitória em casa

"A gente começou muito bem. Nosso time começou puxando transição, matando bola de três, a gente estava bem conectada, mas deixou cair um pouco no segundo quarto, como foi no jogo contra o Sesi. Sabemos que é algo que precisamos focar mais nos treinos para ganhar consistência de jogo para conseguir manter o placar e defender e atacar o jogo inteiro", analisou Marçal.

Esta é apenas a sexta partida da armadora na história da Liga. Maisa Marçal estreou em 2024 pelo Ponta Grossa, fez apenas três jogos com o time, mas já teve médias de 13 pontos e quatro assistências.

Depois dessa partida, o Ourinhos Basquete volta a jogar pela LBF CAIXA 2025 na próxima quarta-feira, às 19h30, contra o Blumenau, na casa do adversário. A partida vai ter transmissão ao vivo do LiveBasketballBR. Já o Cerrado Basquete joga um dia antes, na terça-feira, dessa vez em casa, às 19h30, contra o Sodiê Mesquita. O duelo vai ser mostrado pelo canal do UOL no YouTube.