Kamilla Cardoso é eleita melhor jogadora estrangeira da WCBA

Retorno à WNBA

Após a eliminação, Kamilla Cardoso agora se prepara para seu retorno à WNBA. Draftada como a terceira escolha no ano passado, a brasileira vai disputar sua segunda temporada com o Chicago Sky. A ida para o basquete chinês faz parte de uma estratégia comum entre as jogadoras durante a offseason, permitindo que elas se mantenham em atividade e também busquem oportunidades financeiras.

O primeiro compromisso será no dia 2 de maio, quando a equipe enfrenta a seleção brasileira em um amistoso. Por questões contratuais, Kamilla defenderá o Chicago Sky.