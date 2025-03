Estrela Vermelha, de Yago, vence Olympiacos na Euroliga

Vitória enorme do Estrela Vermelha pela Euroliga de Basquete masculino. Nesta quinta-feira (20), a equipe do brasileiro Yago dos Santos venceu fora de casa o líder da competição: Olympiacos. O time sérvio triunfou por 81 a 73.

Yago dos Santos esteve em quadra por cerca de 18 minutos na partida. O armador brasileiro registrou três pontos (bola tripla), um rebote e quatro assistências. Ao lado do brasileiro, Rokas Giedraitis foi o grande destaque do Estrela Vermelha. O jogador lituano anotou 20 pontos, quatro rebotes e três assistências. Por outro lado, Sasha Vezenkov foi o maior pontuador do Olympiacos, com 19 pontos, além de pegar nove rebotes.

Este foi o 17º triunfo o Estrela Vermelha pela temporada regular da Euroliga 2024/2025. A equipe da Sérvia também tem 13 derrotas e ocupa o 5º lugar da tabela de classificação. Enquanto isso, o Olympiacos segue na liderança da competição, apesar da derrota. O time grego soma 22 triunfos e oito reveses nos 30 jogos que disputou.