Cunningham anota cesta no segundo final e Pistons vence Heat

O Detroit Pistons conseguiu uma vitória importante na noite da última quarta-feira (19) na NBA. A equipe derrotou o Miami Heat fora de casa por 116 a 113 e garantiu uma vaga na pós-temporada. O nome do jogo foi Cade Cunningham que anotou uma cesta de três pontos no último lance da partida para assegurar o resultado positivo para o Pistons.

Na última vaga para o play-in, na décima posição da Conferência Leste, o Miami Heat precisava de um bom resultado diante do seu torcedor no duelo contra o Detroit Pistons. Assim, a equipe foi para o ataque e abriu 12 pontos de vantagem no placar logo no primeiro quarto. A franquia da Flória liderou a maior parte do jogo, tendo apenas pequenas viradas para o Pistons em momentos pontuais da partida. Na reta final do segundo quarto, por exemplo, Detroit tirou a diferença e foi para o intervalo perdendo por apenas dois pontos: 60-58.

Ao longo do segundo tempo, o Miami Heat manteve a liderança no placar. Mas faltando dois minutos para o final, Jalen Duren conseguiu uma enterrada que colocou Detroit na frente no placar por 110 a 109. Miami reagiu e conseguiu o empate em 113-113 faltando cinco segundos para o final. Na última jogada, Cade Cunningham chutou do perímetro e conseguiu três pontos para garantir a vitória de Detroit.