Warriors vence com protagonismo de Jimmy Butler em ausência de Curry

O Golden State se recuperou de dolorida derrota anterior, para o Denver Nuggets, que encerrou sequência positiva de sete vitórias consecutivas e tirou a chance da equipe abrir vantagem dentro da zona de Playoffs da Conferência Oeste.

Hoje, desempenho recente é o suficiente para deixar a equipe em posição suficiente para não precisar de Play-In, mas o Warriors é seguido de muito perto por Minnesota Timberwolves, que têm mesmo número de vitórias mas com um jogo a mais, e o Los Angeles Clippers, com uma vitória a menos.

Curry foi ausência após ter sido dado como dúvida por Steve Kerr antes da partida. Na derrota para o Nuggets, o camisa 30 sofreu uma distensão nas costas e técnico preferiu poupar seu principal atleta. Foi o momento da contratação recente brilhar.

Já o Bucks caiu para quinto no Leste, depois de ter entrado na rodada empatado com o Indiana Pacers na quarta colocação. Distância para os três primeiros colocados é um pouco maior, mas do quarto ao sexto lugar Pacers, Bucks e Pistons dividem o mesmo número de vitórias, com número de partidas diferentes. Isolados, eles aparecem com cinco vitórias a mais que o primeiro time da zona de Play-In, que é o Atlanta Hawks.

O Golden State Warriors agora recebe o Toronto Raptors, na sexta-feira (20), às 23h, enquanto próximo compromisso do Bucks é no mesmo dia e horário, mas diante do Lakers, em Los Angeles.