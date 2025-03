Em casa, Minas derrota o Flamengo e segue na liderança do NBB

No segundo período, o Minas dominou os rebotes ofensivos e teve maior controle da partida. A equipe mineira conseguiu sete segundas chances no ataque, enquanto o Flamengo aproveitou apenas três. A eficiência nos arremessos ampliou a vantagem dos donos da casa, que foram para o intervalo com nove pontos à frente no placar: 47 a 38.

No terceiro quarto, o Minas manteve sua intensidade e soube explorar as falhas defensivas do Flamengo para ampliar a vantagem. O time mineiro chegou a abrir 12 pontos, mas os cariocas responderam com arremessos precisos do perímetro, reduzindo a diferença momentaneamente. No entanto, nos instantes finais da parcial, o Minas voltou a impor seu jogo e fechou o período com uma liderança confortável de 69 a 59.

Nos últimos dez minutos, o Flamengo não encontrou respostas para o domínio adversário. O Minas seguiu eficiente no ataque e impôs um ritmo forte, enquanto os visitantes tiveram dificuldades para criar jogadas e converter pontos. Com isso, a equipe azul e branca consolidou sua vitória ao vencer o último quarto por larga margem e fechar o confronto com um placar de 94 a 70.