Brasil fará preparação para a AmeriCup no Espírito Santo

3: República Dominicana, Venezuela e Uruguai

4: Bahamas, Colômbia e Panamá

Na Fase de Grupos, cada seleção enfrentará todas as equipes de sua chave, e as duas melhores de cada grupo, junto com as duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final. Ranquearão as oito equipes classificadas de 1 a 8 com base em seu desempenho. Os times que vencerem as quartas de final avançarão para as semifinais em busca de uma vaga na decisão, enquanto os derrotados disputarão a medalha de bronze.