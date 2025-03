Wlamir Marques, ícone do basquete, morre aos 87 anos

Mundiais e Olimpíadas

A trajetória tem atuações memoráveis que o levaram a conquistar títulos importantes pela seleção brasileira. Entre as maiores estão o bicampeonato e os dois vices mundiais, duas medalhas olímpicas - ambas de bronze, nos Jogos de Roma (1960) e de Tóquio (1964) -, além de títulos nos campeonatos sul-americanos e pan-americanos.

Alvinegro

Em clubes, a trajetória de Wlamir Marques, também chamado de Disco Voador, começou pelo Tumiaru, na cidade natal. Permaneceu lá até os 16 anos, quando foi para o XV de Piracicaba e conquistou seus primeiros títulos: os campeonatos paulistas de 1957 e 1960. Já campeão mundial pela seleção brasileira, aos 25 anos ele passou a defender o Corinthians. "Por coincidência na minha carreira só vesti camisas alvinegras, verde e amarelo só na seleção", contou Wlamir, de acordo com o GE.

Defendeu o Timão por dez anos vencendo o paulista de basquete por oito vezes. A identificação de Wlamir Marques com o Corinthians foi tanta que, em 2016, o Ginásio Poliesportivo Parque São Jorge passou a levar seu nome. Ele também dá nome às instalações esportivas do Tumiaru. Em 2018, o Corinthians aposentou a camisa número cinco, eternizada por Wlamir Marques. O último clube dele foi o Tênis Clube de Campinas, onde atuou em 1974.

Eterno Diabo Loiro

Assim, além de ser membro do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e do Hall da Fama da FIBA, Wlamir Marques recebeu o Troféu Heims de Melhor Atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo, duas importantes honrarias que refletem sua enorme importância para o esporte nacional e internacional.