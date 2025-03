Lucas Dias desequilibra e Sesi Franca domina Bauru pelo NBB

O Sesi Franca enfrentou o Bauru Basket nesta terça-feira (18), no ginásio Pedrocão, e conquistou sua 17ª vitória na temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB). Liderado pelo capitão e ala/pivô Lucas Dias, cestinha do jogo com 22 pontos, o time francano dominou o adversário e ganhou sem sustos, por 93 a 71. Pelo lado bauruense, o destaque foi o armador estadunidense Dontrell Brite, maior pontuador do time, com 18. A equipe dirigida pelo técnico Helinho continua na quarta posição da competição com apenas nove derrotas em 26 partidas. Já os atletas dirigidos por Paulo Cézar Oliveira seguem em sétimo lugar, campanha de 16 triunfos em 29 duelos.

Domínio completo

Lucas Dias deixou a quadra como principal protagonista. Além de liderar em pontos, com 22, ele pegou nove rebotes e deu quatro assistências. Ainda pelo Sesi Franca, o pivô Hettsheimeir contribuiu com 18, acompanhado de perto pelo ala/armador Georginho, 16, e o ala estadunidense Charles Hinkle, 11. No Bauru, Brite teve como maior ajudante na pontuação o pivô Andrezão, com 12 pontos. O time dirigido por Helinho mostrou ampla vantagem em quadra, com 120 de eficiência contra apenas 73 dos bauruenses.