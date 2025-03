Em meio a relações estremecidas, Suns conquista maior vitória da temporada

O Phoenix Suns se recuperou de derrota sofrida para o Laker e venceu o Toronto Raptors na noite de ontem (17), por 129 a 89, no que foi a maior vitória da temporada para a equipe do Arizona no quesito diferença de pontos. Devin Booker, com 27 pontos, foi o grande destaque da noite.

Vitória joga panos quentes em recentes acontecimentos internos na franquia. De acordo com o jornalista Tim Macmahon, da ESPN, a relação entre os astros do time e o treinador Mike Budenholzer estremeceram, o que faz com que o Phoenix Suns pense até em demitir o treinador na offseason para agradar Devin Booker e Kevin Durant.

Com Booker, a tensão teria partida de uma reunião entre o técnico e o jogador onde Budenholzer pediu para que o xodó da torcida "abaixasse o tom de voz durante os pedidos de tempo para que a comissão técnica pudesse falar", de acordo com o repórter Chris Haynes. Mat Ishbia, dono do Suns, descarta qualquer mudança antes do fim da temporada.