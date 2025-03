Cerrado derrota Maringá e conquista primeira vitória na LBF

Pela segunda rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Cerrado Basquete venceu o ADRM Maringá e garantiu sua primeira vitória na competição. Na noite desta terça-feira (18), a equipe triunfou por 80 a 75, em uma partida disputada na Associação Recreativa Copel Maringá. A cestinha da partida foi a ala Izabela, que registrou um duplo-duplo com 24 pontos e 10 rebotes.

Em uma partida muito equilibrada, o Cerrado Basquete saiu vitorioso e entrou no top 7 com uma vitória e uma derrota em dois jogos disputados. A equipe contou com quatro jogadoras com pontuação de dois dígitos, sendo Izabela a maior pontuadora da partida com 24 pontos, seguida por Mia Hopkins, com 20. Além delas, Dry e Thai Monteiro marcaram 12 pontos cada.

O jogo

O Cerrado abriu o placar do jogo, mas o ADRM Maringá reagiu rapidamente. O time de Maringá não deixou a vantagem crescer e se manteve próximo, marcando 20 pontos contra 26 do Cerrado no primeiro quarto. A equipe de Brasília se manteve à frente por grande parte do segundo quarto, mas viu o empate acontecer em 37 a 37. Para fechar o primeiro tempo, o Cerrado retomou as rédeas do jogo e ampliou a vantagem, encerrando com 43 a 39.