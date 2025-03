União Corinthians e Pinheiros ganham como mandante pelo NBB

Mandantes e melhores posicionados na tabela do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25, Ceisc/União Corinthians e Pinheiros ganharam nesta segunda-feira (17). Com apoio da torcida, em Santa Cruz do Sul (RS), no ginásio Poliesportivo Arnão, o clube gaúcho derrotou o Paulistano/Corpe, por 83 a 75, com o ala estadunidense Duane Johnson como cestinha do time vitorioso, com 19 pontos. Já em São Paulo, no Henrique Villaboim, a equipe pinheirense começou melhor que o Farma Conde/São José, construiu vantagem de dez pontos no primeiro quarto e administrou até triunfar por 89 a 80. O armador Sloan, dos Estados Unidos, foi o maior pontuador do jogo com 22.

União Corinthians segue em quinto

A vitória em casa fez o União Corinthians permanecer na quinta posição do NBB com campanha de 16 vitórias em 27 partidas, 59,3% de aproveitamento dos pontos. Além do cestinha Duane Johnson, com 19, o time mandante contou com boas participações do armador argentino Jony, 16, ao ala/pivô Fabrício, 12, e do pivô Dikembe, também com 12. Pelo lado do Paulistano, o ala/pivô Brunão foi o líder em cestas do confronto, com 21. Além dele, mais dois jogadores dos visitantes alcançaram dois dígitos na pontuação: o pivô Neto fez 11 e o armador Landeira marcou dez. O Paulistano segue em 12º lugar, com 46,4% dos pontos em trajetória de 13 triunfos e 15 resultados negativos.

O aproveitamento do Paulistano foi melhor do que o do União Corinthians em todos os arremessos, no entanto, os donos da casa foram mais agressivos à cesta e anotaram mais pontos, principalmente, em lances livres: 21 a 10. Os mandantes circularam mais a bola e ganharam em assistências: 20 a 17. Além disso, os gaúchos pegaram mais rebotes (41 a 36), com a vantagem acontecendo nos ofensivos (13 a 8), gerando mais chances de ataque ao União Corinthians. Os dois times pegaram 28 rebotes defensivos na partida. Os visitantes foram para o intervalo vencendo por 43 a 40. Porém, na volta do intervalo, a virada aconteceu com parcial de 43 a 35.