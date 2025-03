Steve Kerr quebra recorde e Magic acaba com sequência dos Cavs

A rodada do fim de semana da NBA teve dois grandes momentos. Steve Kerr entrou para a história do Golden State Warriors como o técnico mais vencedor da franquia. Além disso, o Orlando Magic acabou com a sequência de 16 vitórias do Cleveland Cavaliers, dono da melhor campanha da temporada 2025 até agora.

O feito de Steve Kerr aconteceu um jogo depois de Stephen Curry atingir a marca de quatro mil cestas de três pontos na carreira. Ele se tornou o técnico mais vitorioso da história do Golden State Warriors na partida em que sua equipe derrotou o New York Knicks por 97 a 94. Kerr conquistou sua 558ª vitória na temporada regular da carreira, ultrapassando a marca anterior, que pertencia a Al Attles.

Em homenagem pelo recorde, Steve Kerr recebeu a bola do jogo das mãos de Wihelmina Attles, viúva do antigo recordista."Foi um grande momento ser premiado com a bola do jogo pela família Attles", disse Kerr. "Foi realmente lindo ser homenageado pela presença deles. É meio surreal até mesmo pensar que esse recorde poderia acontecer, mas é um reflexo da nossa força organizacional, estabilidade e nível de talento nos últimos 11 anos desde que estou aqui", analisou o homenageado.