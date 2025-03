Sesi Franca x Bauru Basket - NBB: quando e onde assistir

O último encontro entre Franca e Bauru aconteceu no final de outubro, pelo primeiro turno do NBB, e terminou com uma vitória apertada do Bauru por 76 a 70. Desde então, a equipe bauruense tem enfrentado altos e baixos na temporada, o que a levou à 7ª colocação na tabela. Enquanto isso, o Franca segue firme entre os primeiros colocados, ocupando atualmente a 4ª posição e buscando se consolidar ainda mais na parte de cima da classificação.

Ficha técnica

Sesi Franca x Bauru Basket

Data e hora: Terça-feira (18), às 20:00h (horário de Brasília)

Local: Ginásio Pedro Morilla Fuentes, em Franca (SP)

Competição: NBB

Onde assistir: ESPN, YouTube NBB e Basquetpass