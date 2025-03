Sampaio atropela Campinas e se mantém invicto na LBF

Pela terceira rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Sampaio venceu o Campinas e manteve sua invencibilidade na competição. Jogando na noite desta segunda-feira (17), na Ponte Preta Unidade Paineiras, em Campinas, a equipe conquistou uma vitória expressiva por 94 a 72. Apesar do resultado, a cestinha da partida foi a ala Iza, do Campinas, com um duplo-duplo de 23 pontos e 14 rebotes.

Com alto aproveitamento nas bolas de três, o Sampaio manteve sua invencibilidade na edição 2025 da LBF. A equipe teve cinco jogadoras com pontuação em dois dígitos, com Sassá se destacando com 21 pontos e 10 rebotes, sendo eleita a melhor da partida. Gabi Guimarães também anotou 21 pontos, enquanto Lays contribuiu com 19 pontos e 10 assistências. Além disso, Cacá Martins marcou 14 pontos e Delgado completou a lista com 11.

A partida

O Sampaio começou a partida em um ritmo forte e, após um início equilibrado, abriu 17 a 9, com três arremessos certeiros da linha dos três pontos. A vantagem chegou a 10 pontos em 19 a 9, mas o Campinas conseguiu diminuir nos minutos finais, fechando o primeiro período com o placar de 25 a 18 para a equipe visitante. No segundo quarto, Campinas elevou a intensidade defensiva e conseguiu a virada, fazendo 29 a 28. O Sampaio, porém, reagiu de imediato com uma bola de três de Cacá Martins, reassumindo a liderança e fechando o primeiro tempo à frente no placar por 39 a 38.