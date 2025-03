Brasília tem vitória tranquila diante do Botafogo no NBB

O Brasilia segue na caça aos líderes no NBB. Na manhã desta segunda-feira (17), o time da capital federal venceu o Botafogo jogando em casa, na Arena BRB Nilson Nelson. O atual terceiro colocado da primeira fase não teve dificuldades contra a equipe carioca, com placar apontando 94 a 71.

Cook foi o grande destaque da equipe com 26 pontos e seis assistências, enquanto Lucas veio logo atrás com 23 pontos anotados. O melhor desempenho individual da equipe botafoguense veio de Matheusinho, que anotou 18 pontos e seis assistências, mas Mathias foi o jogador que mais pegou rebotes na partida, com 15.

O time da casa chegou a sua 19ª vitória em 29 partidas, abrindo três vitórias de diferença para o Sesi Franca e se isolando na terceira colocação. Hoje a equipe tem apenas uma vitória a menos que o Flamengo, mas com três jogos a mais. O Botafogo tinha a chance de voltar à zona de classificação para os Playoffs, mas com a derrota permaneceu na 17ª colocação. Os cariocas se encontraram a uma vitória de distância do Mogi das Cruzes, com uma partida a menos.