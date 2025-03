Sesi Araraquara atrapalha festa e vence Ourinhos na LBF

"Muito feliz pela Vitória. A gente fez um jogo bom e conseguiu ter a intensidade que a gente está procurando. Feliz por receber esse troféu (em homenagem) da Simone, que foi uma mulher muito importante para a modalidade. Ainda temos um longo caminho, estamos testando algumas coisas, têm mais meninas para chegar e a gente quer mais", comemorou a jogadora.

Na quinta-feira (20), com transmissão do ESPN e Disney Plus, o Ourinhos volta à quadra para enfrentar o Cerrado Basquete, no mesmo Monstrinho. O Sesi por sua vez busca manter o 100% de aproveitamento no sábado (22), quando recebe o Blumenau.

No começo dessa semana mais dois jogos movimentam a tabela da Liga de Basquete Feminino. O Campinas encara o Sampaio Correa em casa, amanhã (17), às 19h, enquanto na terça Maringá e Cerrado se enfrentam na cidade paranaense às 19h30. Das 11 equipes da competição, além do Sesi, apenas Sampaio, Corinthians e Cerrado seguem invictas.