Kamilla Cardoso encerra temporada na China

Kamilla Cardoso encerrou sua temporada na Liga de Basquete Feminino da China, a WCBA. Sua despedida do Shanghai Swordfish foi com uma grande atuação em um confronto decisivo nos playoffs. Anotando um duplo-duplo, a brasileira deu sobrevida a sua equipe, mas não conseguiu evitar a derrota diante do Shanxi Xing Rui por 94 a 83.

O confronto entre o Shanghai e Shanxi Xing Rui deste domingo (16) foi o quarto da série melhor de cinco das quartas de final da WCBA. O time de Kamilla Cardoso perdia a série por 2-1 e jogava pela sobrevivência. Com 25 pontos e 18 rebotes da brasileira, a equipe conseguiu levar a disputa para a prorrogação, mas acabou sendo derrotada no tempo extra.