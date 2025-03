São José vai a Mesquita e conquista primeira vitória na LBF

O São José conquistou sua primeira vitória na temporada de 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino). Nesta sexta-feira (14), a equipe do interior de São Paulo foi até Mesquita e fez um duelo equilibrado com as donas da casa para vencer por 67 a 61.

A armadora colombiana Manu Rios foi o destaque da partida e recebeu o prêmio de melhor jogadora em quadra. Pelo São José, ela terminou o confronto com 21 pontos marcados, seis rebotes e três assistências. "Sabíamos que iria ser um jogo muito difícil. Treino é diferente de jogo e agora vamos nos preparar ainda mais para as próximas partidas", disse Manu.

Além de Manu, outra colombiana, mas do Sodiê Mesquita, também se destacou. Mayra Caicedo também marcou 21 pontos e foi a principal peça ofensiva do time carioca. "Não foi o resultado que queiramos, mas jogamos de igual para igual. Jogar contra Manuela é incrível. Temos uma bonita amizade fora da quadra", disse Caicedo.